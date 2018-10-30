В Красноярском крае нашли обнаженную мертвую женщину

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-30T19:03:33+03:00

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Жители села Ашкаул Канского района утром на обочине дороги обнаружили страшную находку: тело обнаженной женщины в ссадинах и кровоподтеках.

Личность устанавливать не пришлось, это была местная жительница 58 лет, известная своей страстью к алкоголю. Вот и последний в своей жизни вечер она провела в компании со своим знакомым за бутылкой.

А уже ночью жители села видели, как женщина идет по улице в состоянии алкогольного опьянения и без одежды. Что с ней случилось, точно определит судебно-медицинская экспертиза, она уже назначена. Но по предварительному заключению, это не убийство, смерть женщины не связана с криминалом, об этом сообщает ГСУ Сследственного комитета России по Красноярскому краю.

Сейчас идет проверка, допрашивают всех, кто может восстановить обстоятельства произошедших событий. И только потом будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.