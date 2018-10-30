Житель Хакасии два дня просидел в вентиляционной шахте из-за селфи
Это утро понедельника воспитательницы одного из детских садов Абакана запомнят надолго. Придя на работу после выходных, они услышали странный шум буквально из стены, испугались, и вызвали полицию. Оказалось, в вентиляционной шахте кричал мужчина.
Когда его вытащили, он рассказал, что живет неподалеку, решил погулять и сделать необычное селфи на крыше детского сада. Но уронил телефон в вентиляционную шахту, попытался его достать и провалился. Дело было в субботу, детский сад закрыт на двое суток, и все это время мужчина провел в заточении. И когда услышал голоса женщин и детей, попросил о помощи.
Вместо селфи 44-летний мужчина получил на память необычное фото от полицейских Хакасии: затылок в темноте вентиляционной шахте. Поскольку он был ранее судим, его рассказ тщательно проверят. Возможно, его привели в детский сад совсем другие цели.