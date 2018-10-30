Красноярцы будут жить дольше и богаче к 2030 году

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-30T18:00:06+03:00

Последний раз стратегию развития края принимали в 2001 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Первое заседание Правительства в обновленном составе и сразу такой серьезный вопрос в повестке как утверждение Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года.

Экономика региона, как и сейчас, сосредоточится на развитии традиционных для края металлургии, нефтегазовом комплексе, энергетике.

А главная цель - высокое качество жизни. В результате к 2030 году планируется рост численности населения края до 3 млн человек, увеличение продолжительности жизни до 77 лет, увеличение в полтора раза валового регионального продукта, рост объемов промышленного производства до 1,7 раза, ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на уровне 2,5% – 4% и прирост реальных денежных доходов населения на 30%.

Кстати, сейчас численность населения края, по оценкам Росстата, составляет 2,88 млн человек.

Подводя итоги, председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что это не дорожная карта, в ней нет готовых рецептов или подробного перечня шагов и действий, это документ, который определяет цели.