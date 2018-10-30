В Красноярском крае бывшая жена и дочь 1729 раз проголосовали за депутата сельсовета, своего мужа и отца
Криминально-выборная история произошла в избирательной комиссии Таежнинского сельсовета Богучанского района. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии очень хотела, чтобы депутатом сельсовета стал ее бывший муж, отец ее дочери.
Ей помогала и дочь, к слову, наблюдатель одной из политических партий.
А дальше – дело техники: заботливая бывшая жена ставила нужные галочки в бюллетенях, член избирательной комиссии 27 раз! подошла к урне для голосования, чтобы сбросить 1729 неучтенных бюллетеней, а дочь-наблюдатель ничего не видела!
Стараниями этих изобретательных женщин, мужчина стал депутатом Таежнинского сельского Совета депутатов.
Однако что-то пошло не так, результаты голосования признали недействительными и отменили, следствие шло почти год и завершилось приговором Богучанского районного суда.
Бывшей жене бывшего депутата – штраф в размере 300 000 рублей, ее дочери - штраф в размере 250 000 рублей.