В Красноярском крае бывшая жена и дочь 1729 раз проголосовали за депутата сельсовета, своего мужа и отца

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-30T17:23:21+03:00

Чего только не бывает на выборах! Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщины, пользуясь служебным положением, забросили в урну для голосования неучтенные бюллетени

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Криминально-выборная история произошла в избирательной комиссии Таежнинского сельсовета Богучанского района. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии очень хотела, чтобы депутатом сельсовета стал ее бывший муж, отец ее дочери.

Ей помогала и дочь, к слову, наблюдатель одной из политических партий.

А дальше – дело техники: заботливая бывшая жена ставила нужные галочки в бюллетенях, член избирательной комиссии 27 раз! подошла к урне для голосования, чтобы сбросить 1729 неучтенных бюллетеней, а дочь-наблюдатель ничего не видела!

Стараниями этих изобретательных женщин, мужчина стал депутатом Таежнинского сельского Совета депутатов.

Однако что-то пошло не так, результаты голосования признали недействительными и отменили, следствие шло почти год и завершилось приговором Богучанского районного суда.

Бывшей жене бывшего депутата – штраф в размере 300 000 рублей, ее дочери - штраф в размере 250 000 рублей.