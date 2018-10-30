На Красноярскую ярмарку книжной культуры можно будет доехать на бесплатных автобусах
Красноярская краевая детская библиотека (ул. Корнетова, 2) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
Отправление от библиотеки
1 ноября, четверг, 13.30, 14.30, 15.30
2 ноября, пятница, 10.30, 13.30, 15.00
3 ноября, суббота, 10.30, 12.00, 14.30, 16.30
4 ноября, воскресенье, 10.30, 12.30, 14.30
5 ноября, понедельник, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00
Отправление от МВДЦ «Сибирь»
1 ноября, четверг, 14.00, 15.00, 16.15
2 ноября, пятница, 13.00, 14.00, 17.30
3 ноября, суббота, 11.00, 14.00, 16.00, 18.30
4 ноября, воскресенье, 12.00, 14.00, 17.30
5 ноября, понедельник, 11.00, 12.30, 13.30, 16.30
Государственная универсальная научная библиотека (ул. К. Маркса, 114) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19
Отправление от библиотеки
1 ноября, четверг, 13.00, 16.00, 18.00
2 – 4 ноября, 09.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
5 ноября, понедельник, 09.30, 12.00, 14.00, 16.00
Отправление от МВДЦ «Сибирь»
1 ноября, четверг, 15.00, 17.00, 19.00
2 - 4 ноября, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
5 ноября, понедельник, 11.00 , 13.00, 15.00, 18.00
Красноярская краевая молодежная библиотека (ул. Щорса, 46) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
Отправление от библиотеки
1 ноября, четверг, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30
2 ноября, пятница, 10.30, 11.30, 12.30, 17.30
4 ноября, воскресенье, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30
5 ноября, понедельник, 11.30, 12.30, 13.30, 16.00
Отправление от МВДЦ «Сибирь»
1 ноября, четверг, 14.30, 16.00, 17.00, 19.30
2 ноября, пятница, 11.00, 12.00, 14.30, 19.30
4 ноября, воскресенье, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 19.30
5 ноября, понедельник, 12.00, 13.00, 15.30, 19.30
Дворец труда и согласия (ул. Металлургов, 22) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
Отправление от Дворца труда и согласия
3 ноября, суббота, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00
Отправление от МВДЦ «Сибирь»
3 ноября, суббота, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30
Напомним, инициатором и организатором Красноярской ярмарки книжной культуры традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».
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