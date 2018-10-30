2018-10-30T16:59:27+03:00
Звезды

На Красноярскую ярмарку книжной культуры можно будет доехать на бесплатных автобусах

Изучаем расписание
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Для удобства любителей чтения будут бесплатные автобусы.Для удобства любителей чтения будут бесплатные автобусы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская краевая детская библиотека (ул. Корнетова, 2) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

Отправление от библиотеки

1 ноября, четверг, 13.30, 14.30, 15.30

2 ноября, пятница, 10.30, 13.30, 15.00

3 ноября, суббота, 10.30, 12.00, 14.30, 16.30

4 ноября, воскресенье, 10.30, 12.30, 14.30

5 ноября, понедельник, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00

Отправление от МВДЦ «Сибирь»

1 ноября, четверг, 14.00, 15.00, 16.15

2 ноября, пятница, 13.00, 14.00, 17.30

3 ноября, суббота, 11.00, 14.00, 16.00, 18.30

4 ноября, воскресенье, 12.00, 14.00, 17.30

5 ноября, понедельник, 11.00, 12.30, 13.30, 16.30

Государственная универсальная научная библиотека (ул. К. Маркса, 114) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19

Отправление от библиотеки

1 ноября, четверг, 13.00, 16.00, 18.00

2 – 4 ноября, 09.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

5 ноября, понедельник, 09.30, 12.00, 14.00, 16.00

Отправление от МВДЦ «Сибирь»

1 ноября, четверг, 15.00, 17.00, 19.00

2 - 4 ноября, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

5 ноября, понедельник, 11.00 , 13.00, 15.00, 18.00

Красноярская краевая молодежная библиотека (ул. Щорса, 46) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

Отправление от библиотеки

1 ноября, четверг, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30

2 ноября, пятница, 10.30, 11.30, 12.30, 17.30

4 ноября, воскресенье, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30

5 ноября, понедельник, 11.30, 12.30, 13.30, 16.00

Отправление от МВДЦ «Сибирь»

1 ноября, четверг, 14.30, 16.00, 17.00, 19.30

2 ноября, пятница, 11.00, 12.00, 14.30, 19.30

4 ноября, воскресенье, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 19.30

5 ноября, понедельник, 12.00, 13.00, 15.30, 19.30

Дворец труда и согласия (ул. Металлургов, 22) – МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

Отправление от Дворца труда и согласия

3 ноября, суббота, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00

Отправление от МВДЦ «Сибирь»

3 ноября, суббота, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30

Напомним, инициатором и организатором Красноярской ярмарки книжной культуры традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».

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