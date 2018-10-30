2018-10-30T15:56:41+03:00
Звезды

"МИР Сибири" получил Гран-при национальной премии

Фестиваль стал лучшим событием года в области популяризации народных традиций и промыслов
Татьяна РЯБИНИНА
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Ежегодно на фестиваль в Шушенское приезжают 30-35 тысяч гостей!Ежегодно на фестиваль в Шушенское приезжают 30-35 тысяч гостей!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Национальная премия в области событийного туризма присуждается ежегодно, в этом году в финал вышли 193 проекта из 43 регионов России. И среди них выбирали лучшие в нескольких номинациях. Фестиваль "МИР Сибири" обошел 15 конкурентов со всей страны и получил Гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов". Кроме "МИРа Сибири" Красноярский край представил еще два культурных проекта, это Всероссийский фестиваль фильмов для детей и юношества "Герой" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры", напомним, он в этом году прошел в нашем городе впервые. И старожил культурной карты края, "День Минусинского помидора", который получил специальный диплом в номинации "Лучшее событие гастрономического туризма".

В этом году много наград получил Татарстан, Алтайский край, Свердловская область и другие регионы России.

Напомним, национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году в Воронеже.

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