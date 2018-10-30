Красноярцам покажут танцы с собаками

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-30T15:41:44+03:00

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На выставке можно увидеть более 20 пород декоративных и экзотических кур, свыше 300 необыкновенных породистых голубей, знаменитых обитателей красноярского зоопарка – енота, ламу, лису, тропических рыбок и крабов, а также сотни кошек и собак – как хорошо известных, так и очень редких пород.

Каждый день выставки «Зоомир» будет посвящен определенной тематике.

9 ноября

Всероссийский конкурс «СибирьГрум» среди профессиональных грумеров – мастеров по уходу за шерстью домашних животных. Чемпионат соберет более 25 участников из разных городов.

10 ноября

В этот день состоится крупнейшая в Сибири выставка собак. На ней можно будет увидеть представителей более 100 пород.

Также гостей ждет представление – «Танцы с собаками». Это соревнование, в котором участники с питомцами показывают совместные костюмированные номера с трюками, прыжками и синхронными движениями под музыку.

11 ноября

В воскресенье Международная выставка кошек соберет около 100 пород.

Во все дни выставки работает выставка-продажа зоотоваров, локации, зооприюты Красноярска, где можно найти себе питомца.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

9-11 ноября, с 10.00 до 19.00

Билеты 9 ноября 100 рублей, 10 и 11 ноября — 200 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.