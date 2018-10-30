2018-10-30T15:15:58+03:00
Общество

В красноярском «Роевом ручье» открылась комната матери и ребенка

Теперь есть где покормить и перепеленать малышей
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта администрации Красноярска.Фото с сайта администрации Красноярска.
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Комната матери и ребенка – результат опроса среди посетителей парка о необходимости такой услуги. Красноярцы высказались «за», поскольку дорога в «Роев ручей» дальняя даже на собственном автомобиле, малыши устают, мерзнут, их нужно где-то кормить и переодевать.

В итоге получилась не комната, а целый дом матери и ребенка! Есть душевая кабина и три туалета, один из которых оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть кухня с микроволновкой, плитой и холодильником. А грудного кормления создали отдельную зону со столиком для пеленания. Также есть удобный диван, детские качели и игровая. В этом же помещении находится медицинский пункт. Напомним, "Роев ручей" работает ежедневно с 9до 19 часов, в выходные и праздничные дни до 20. С 1 октября и до конца февраля понедельник будет выходным днем.

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