На красноярское угольное предприятие поступила новая техника

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-31T06:17:58+03:00

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На актив входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» в Красноярском крае – разрез Саяно-Партизанский – поступила новая техника. Новые автосамосвалы БелАЗ, бульдозеры, автогрейдер помогут предприятию не только увеличить производственную мощность по добыче угля, но и осуществить строительство объездной углевозной дороги, запланированное на 2019 г.

В 2018 г. разрез Саяно-Партизанский увеличит производственную мощность до 1 млн. тонн угля в год. В перспективе «Русский Уголь» планирует дальнейший рост объемов добычи угля на разрезе. Это единственное в Красноярском крае предприятие, где добывают высококалорийный каменный энергетический уголь. Сейчас данный вид топлива пользуется высоким спросом на мировых рынках, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.