2018-10-30T14:11:06+03:00
Происшествия

В Красноярском крае по осколкам машины нашли водителя, насмерть сбившего пешехода

После ДТП он бросил умирающего человека и уехал
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Накануне ночью неизвестный водитель, на участке дороги Красноярск-Ачинск сбил 45-летнего мужчину, который шел по ходу движения автомобиля. Пешеход от полученных травм скончался, а виновник скрылся с места происшествия. Позже он скажет, что сильно испугался. И, возможно, думал, что его не найдут.

Однако сотрудник полиции задержали его по горячим следам.

Установить скрывшейся автомобиль удалось по осколкам, оставленным на месте ДТП. А дальше – найти и водителя. Им оказался 20-летний молодой человек, владелец автомобиля «Тойота Креста». Стаж его вождения невелик, всего два года.

Сейчас идет доследственная проверка. Нарушений водитель допустил очень много: у него не оказалось страховки гражданской ответственности, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, он сел за руль неисправного автомобиля, и, самое главное, уехал с места ДТП.

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