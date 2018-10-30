В Красноярском крае по осколкам машины нашли водителя, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-30T14:11:06+03:00

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Накануне ночью неизвестный водитель, на участке дороги Красноярск-Ачинск сбил 45-летнего мужчину, который шел по ходу движения автомобиля. Пешеход от полученных травм скончался, а виновник скрылся с места происшествия. Позже он скажет, что сильно испугался. И, возможно, думал, что его не найдут.

Однако сотрудник полиции задержали его по горячим следам.

Установить скрывшейся автомобиль удалось по осколкам, оставленным на месте ДТП. А дальше – найти и водителя. Им оказался 20-летний молодой человек, владелец автомобиля «Тойота Креста». Стаж его вождения невелик, всего два года.

Сейчас идет доследственная проверка. Нарушений водитель допустил очень много: у него не оказалось страховки гражданской ответственности, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, он сел за руль неисправного автомобиля, и, самое главное, уехал с места ДТП.