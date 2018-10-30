Администрация Красноярска объявила о завершении сезона большого дорожного ремонта

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-30T13:23:17+03:00

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В этом году в Красноярске выполняется самый большой объём дорожных работ за всю современную историю города. Ремонт затронул больше 110 улиц и сегодняшний день, 30 октября, был обозначен датой завершения контрактов и ремонтов.

К этой дает полностью завершены все ремонтные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»: это одна улиц с капитальным ремонтом и 50 участков городских дорог, где выполнили ремонтные работы.

Администрация города заверяет, что проверки и процедуры по приемке работ проведены по закону. Приняты и оплачены более 80% работ, а это 1 млрд 127 млн рублей.

Гарантийные обязательства подрядных организаций продолжаются от 3 до 5 лет, любые дефекты они должны устранять за свой счет.

Еще 50 улиц отремонтировали по программе подготовки города к Универсиаде. В частности, ул. Матросова, Авиаторов, Биатлонная, Урицкого, Степана Разина и другие.

Также в городе завершаются и работы по благоустройству. Однако отчет о завершении дорожных работ не означает, что все на самом деле готово. До конца года будут продолжаться работы, которые можно проводить независимо от температуры воздуха, это работы по замене и ремонту уличного освещения, по ремонту подпорных стен, благоустройству Театральной площади, дорожных информационных систем, развязок, устройству городской навигации, ямочный дорожный ремонт и т.п.