Красноярск готовится принять в детские сады рекордное количество малышей

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-30T13:11:30+03:00

Конкуренция за место в детском саду выше, чем в иной вуз! Фото: Мария ЛЕНЦ

Их станет больше на 2220!

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Сейчас муниципальные и частные детские сады ходят почти 53 тысячи детей, в 2019 году количество мест увеличится на 2220 мест.

Будут построены 8 детских садов, в том числе один уже готов.

Два детских сада на 190 мест каждый появятся в микрорайоне «Белые росы», два на 270 мест каждый - в жилом районе «Слобода Весны». В микрорайонах Нанжуль-Солнечный, Покровский и Солонцы-2 появится по одному садику на 270 мест каждый, а в Октябрьском районе построят дошкольное учреждение на 190 мест.

Также появится 270 дополнительных «внеочередных» мест в частных садах-участниках муниципальной программы. Напомним, размер оплаты за частный и муниципальный сад одинаков, с 1 января 2019 года он составит 1641 рубль.

Напомним, ежегодно путевки в детские сады получают около 10 тысяч малышей, однако проблема все еще остается острой, мест по-прежнему не хватает.