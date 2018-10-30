В Красноярске автобус врезался в троллейбус

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-30T12:46:21+03:00

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Необычная авария с участием сразу двух «представителей» общественного транспорта произошла сегодня днем на спуске с улицы Белинского в сторону центра. Обычно автобусы сталкиваются с легковыми автомобилями, но на этот раз они оказались ни при чем. Автобус 71-го маршрута шел следом за троллейбусом и когда «рогатый» затормозил, водитель автобуса не успел уйти в сторону и въехал в троллейбус. Вероятно, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции. Хотя водителями часто и телефонами увлекаются.

В аварии пострадала пассажирка автобуса. А пассажиры троллейбуса сильно испугались от удара.Троллейбус отделался небольшими вмятинами, даже фонари не разбились. У автобуса повреждения намного серьезнее.

Авария произошла на полосе, выделенной для общественного транспорта, и по этому поводу красноярцы шутят: нужна отдельная полоса еще и для троллейбусов.