Как красноярцы смогут сэкономить на поездке в Новосибирск

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-30T12:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Дело в том, что фирменный поезд №85/86 «Красный Яр» заменит скорый поезд №105/106 сообщением Красноярск – Новосибирск. И стоимость проезда в новом поезде будет ниже, чем в фирменном, снижение составит до 30%. Пассажирам, которые хотят сохранить уровень комфорта, оставят вагоны повышенной комфортности и СВ. А также будут купейные и плацкартные вагоны, вагон-ресторан. Увеличенная длина вагонов позволяет разместить 2 биотуалета в одной стороне.

В вагонах есть кондиционеры и электронные информационные табло.

Поезд будет курсировать круглогодично, через день. Отправление из Красноярска в Новосибирск - с 9 декабря по нечётным числам, в обратном направлении – с 10 декабря по чётным числам месяца. Продолжительность поездки останется неизменной: из Красноярска – 11 часов 58 минут, из Новосибирска – 11 часов 48 минут.

Билеты на поезда продаются за 90 суток до даты отправления. Новое расписание вступит в силу с 9 декабря и будет действовать до конца 2019 года.