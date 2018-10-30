Как изменится движение на красноярских улицах?

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-30T11:21:10+03:00

Такой же переход как на Партизана Железняка, появится и на улице 9 Мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из участков ул. 9 Января станет односторонним, а на ул. Высотной ограничат скорость движения

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На основе расчетов, обсуждений и результатов компьютерного моделирования дорожной ситуации приняты решения по оптимизации дорожного движения.

Одностороннее движение на ул. 9 Января решено ввести на участке от проспекта Мира в сторону улицы Карла Маркса. Это замкнет внутриквартальное кольцо по ул. 9 января от пр. Мира в сторону ул. Карла Маркса.

Изменения планируется ввести в первой декаде декабря этого года.

Также оптимизация дорожного движения затронула ул. Высотную. На участке ул. Высотной от пр. Свободный до ул. Крупской водители теперь могут ехать со скоростью не более 40 километров в час. Такое решение связано с тем, что на этом участке полосы для движения легкового транспорта имеют ширину 2,75 м. Такая ширина проезжей части допускается по ГОСТу, но при условии введения ограничений скоростного режима.

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10 ноября будет полностью перекрыта для движения транспорта ул. 9 Мая. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода в районе спортивного комплекса «Арена «Север».

Улица 9 мая будет перекрыта на участке от ул. Авиаторов до кольцевой развязки с ул. Шахтеров и ул. Караульная. Ограничение будет действовать с 23.00 10 ноября и до 7.00 11 ноября 2018 года. Объехать перекрытый участок водители смогут по ул. Алексеева или по ул. Молокова.