Проезд в Красноярске подорожает в ближайшее время

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-30T11:10:27+03:00

Сколько потребуют за проезд по новым тарифам? Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько хотят перевозчики и сколько даст минтранс?

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После обращения перевозчиков с требованием повысить стоимость проезда в общественном транспорте, в министерстве транспорта Красноярского края начали расчет размера тарифов, и он завершится в ближайшее время.

Об этом сегодня заявил министр транспорта региона Константин Димитров.

Расчеты корректируются с учетом повторного повышения стоимости дизельного топлива. После этого будут сделаны выводы.

Напомним, красноярские перевозчики еще в начале лета подали в минтранс документы, в которых каждый рассчитал свой индивидуальный тариф. Они хотят получать 25-30 рублей за одну поездку.

А за последнее время красноярские маршрутчики уже дважды протестовали против повышения стоимости дизельного топлива, цена которого доходит до 50 рублей за литр.

Каким будет решение минтранса, станет известно в ближайшие недели.