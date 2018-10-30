Проезд в Красноярске подорожает в ближайшее время
После обращения перевозчиков с требованием повысить стоимость проезда в общественном транспорте, в министерстве транспорта Красноярского края начали расчет размера тарифов, и он завершится в ближайшее время.
Об этом сегодня заявил министр транспорта региона Константин Димитров.
Расчеты корректируются с учетом повторного повышения стоимости дизельного топлива. После этого будут сделаны выводы.
Напомним, красноярские перевозчики еще в начале лета подали в минтранс документы, в которых каждый рассчитал свой индивидуальный тариф. Они хотят получать 25-30 рублей за одну поездку.
А за последнее время красноярские маршрутчики уже дважды протестовали против повышения стоимости дизельного топлива, цена которого доходит до 50 рублей за литр.
Каким будет решение минтранса, станет известно в ближайшие недели.