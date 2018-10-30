Транспортная реформа в Красноярске: автобусы без кондукторов и плата за расстояние

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-30T10:59:51+03:00

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К 2021 году красноярский общественный транспорт планируют полностью перевести на электронную систему оплаты. Пассажиры будут рассчитываться самостоятельно по транспортным или банковским картам. Все деньги будут поступать в единую базу.

Второе важное для пассажиров нововведение – плата в зависимости от дальности поездки. Предполагается, что будет не один тариф для всех, а 6 видов тарифов в том числе безлимитный. Будет предусмотрена и пересадка с одного вида транспорта на другой, включая и городскую электричку.

Что касается рабочих мест для кондукторов, то они останутся. Только будут называться контролерами и проверять, кто и что оплатил.

Контролировать всех перевозчиков будет единый оператор, он и будет отвечать за качество работы и безопасность пассажиров.

До нововведений еще далеко, но красноярцы уже опасаются, не пришлось бы больше платить по новым тарифам. Ведь оборудовать все автобусы и троллейбусы турникетами - недешево, и за это кто-то должен заплатить.