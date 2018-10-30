Население Красноярского края сокращается

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-30T10:44:54+03:00

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Красноярскстат опубликовал данные о численности населения за январь-сентябрь 2018 года. Оказалось, смертность превышает рождаемость, и в итоге нет естественного прироста. Наоборот, есть естественная убыль: на 1807 человек.

По данным Красноярскстата, в регионе родились 25,2 тыс. детей, что на 6,6% меньше, чем за прошлогодний период.

А умерли 27 тыс. человек, что на 1,3% выше, чем за тот же период прошлого года. Однако, надежда на прирост населения все же есть. Поскольку постоянно идут механическое движение населения, возможно, в край приезжает больше людей, чем уезжает.

Не вес благополучно и с браками. За 9 месяцев 2018 г. было заключено 16,1 тыс. браков, что почти на 10% меньше, чем было еще год назад. А число разводов, наоборот, выросло на 2,8%. В этом году уже развелись 10,5 тысяч супружеских пар. Радует только то, что свадеб все же больше, чем разводов.