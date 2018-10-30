В Красноярском крае уволена первый замминистра соцполитики

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-30T10:19:45+03:00

Похоже, кадровые перестановки в сером доме еще не завершены. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Наталья Колягина освобождена от должности и уволена с государственной гражданской службы Красноярского края «по собственной инициативе», именно так указано на официальном портале администрации Красноярского края.

Напомним, Колягина была первым заместителем минитсра соцполитики Галины Пашиновой. В ее зоне ответственности были меры социальной поддержки граждан и курирование работы отделов по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров, инвалидов и лиц, пострадавших от радиации, а также поддержки материнства и детства.

В состав нового красноярского правительства Галина Пашинова не вошла, должность министра заняла Ирина Пастухова. Кадровые перемены в правительстве продолжаются, настала очередь заместителей.

Отметим, что в декларации о доходах Натальи Колягиной нет ни квартиры, ни машины, ни иной собственности. Вместе с сыном они пользуются двумя квартирами площадью 48,6 и 54 квадратных метра. Годовой доход Колягиной за 2017 год составил 1 263 675,61 руб.