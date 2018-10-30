В школах Красноярска детей кормят вчерашней едой?

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-30T09:51:51+03:00

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Жалобу на качество питания родители написали депутату Заксобрания края Елене Пензиной. По ее запросу специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю провели проверку и ответ оказался шокирующим. «История за гранью добра и зла. Когда люди, имеющие собственных детей, берут и не съеденную еду вновь запускают в оборот», - пишет Елена на своей страничке в социальных сетях.

И буквально час назад Елена Пензина сообщила об обысках в комбинате питания: «Паскудная тема, хочу я вам сказать, наживаться на детях. Обратилась ко мне бывшая сотрудница комбината, которая наотрез отказалась учавствовать в махинациях, родоначальником которых стал бывший депутат городского совета .... Артём Бадюков. А схема следующая: товара привозят например на 100 тысяч, а накладные требуют подписать на 200. Отсюда и отходы в еде, а как разницу покрывать? Только так.

Я предполагаю, что уже к концу года планировалось выйти с банкротством предприятия и как вариант, имущество комбината вместе со зданием и землёй отошло бы предпринимателям-тухломутам. И, кстати, депутаты городского Совета, присоединяйтесь к решению вопроса, спасайте муниципальное предприятие».

К слову, долгов накопилось уже на 40 миллионов. Но родителей беспокоит прежде всего качество питания. Вчерашняя еда никого не устраивает. Кстати, чтобы в школах и детских садах такого не было, придумано цикличное меню, чтобы блюда не повторялись и их нельзя было продавать несколько дней.