Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в ноябре
Передвижной консультативно-диагностическмй центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)», который коротко называют поездом здоровья, отправится в очередной рейс с 8 по 22 ноября и сделает остановки на следующих станциях:
Тагул – 09-10.11.2018;
Саранчет – 11-12.11.2018;
Ельник – 13.11.2018;
Абакумовка – 14-16.11.2018.;
Ирбейская – 17-19.11.2018;
Саянская – 20-22.11.2018;
Напомним, в составе поезда девять вагонов, оборудованных для работы специалистов и оснащенных современным оборудованием. Здесь есть клинико-диагностическое подразделение: рентгенологический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, кабинет лабораторной диагностики, эндоскопический кабинет, стоматологический кабинет, перевязочная, урологический, хирургический кабинеты, подразделение телемедицинского консультирования.
График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 ч. Пациентам необходимо иметь при себе: паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.