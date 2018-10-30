Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в ноябре

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-30T09:20:59+03:00

Там, где есть железная дорога, пациенты могут получить медицинскую помощь на высоком уровне. Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи принимают здесь бесплатно, по полису ОМС и паспорту

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Передвижной консультативно-диагностическмй центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)», который коротко называют поездом здоровья, отправится в очередной рейс с 8 по 22 ноября и сделает остановки на следующих станциях:

Тагул – 09-10.11.2018;

Саранчет – 11-12.11.2018;

Ельник – 13.11.2018;

Абакумовка – 14-16.11.2018.;

Ирбейская – 17-19.11.2018;

Саянская – 20-22.11.2018;

Напомним, в составе поезда девять вагонов, оборудованных для работы специалистов и оснащенных современным оборудованием. Здесь есть клинико-диагностическое подразделение: рентгенологический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, кабинет лабораторной диагностики, эндоскопический кабинет, стоматологический кабинет, перевязочная, урологический, хирургический кабинеты, подразделение телемедицинского консультирования.

График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 ч. Пациентам необходимо иметь при себе: паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.