Красноярск продаст с молотка 38 зданий

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-30T08:09:46+03:00

План приватизации на 2019 год уже утвержден Городским советом. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Напомним, что приватизация государственного и муниципального имущества началась в 1991 году. Максимально активными были 2005-2008 годы, когда в Красноярске было продано имущества на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Этот процесс продолжается ми сейчас. Ежегодно утверждается план приватизации.

Через открытые аукционы в 2019 году будут проданы 38 объектов. Наиболее крупные лоты со стартовой ценой от 2,5 до 6,6 млн рублей в жилых домах: по ул. Ленина, 137 (161,2 кв. м); ул. Тельмана, 34 (351,3 кв. м); ул. Ленина, 148 (148,2 кв. м); ул. Чайковского,11 (289,9 кв. м); ул. Партизана Железняка, 9б (312,9 кв. м).

Отдельно стоящие здания с земельными участками: ул. 60 лет Октября, 176, ул. Устиновича, 28а и пр. Молодежный, 6а.

Из практики видно, что самый высокий спрос – на небольшие площади от 7 до 100 кв. метров. Таких будет 20 из 38, и находятся они преимущественно на левом берегу.

За 38 объектов городская казна получит, предположительно, 113 миллионов рублей.