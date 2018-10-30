В Красноярском крае меняется погода: ожидаются сильный ветер и гололед

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-30T06:57:47+03:00

Держите руль обеими руками, не совершайте обгон на незащищенных от ветра участках дороги! Фото: Мария ЛЕНЦ

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По данным Среднесибирского УГМС в среду, 31 октября, в центральных и южных районах ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18м/с, где-то ветер будет только ночью, где-то в течение суток.

Вместе с ветром придет и похолодание: ночью до 0 градусов, а днем до +3. На неделе похолодает сильнее, до –9 градусов ночью.

О неблагоприятной ситуации на дорогах предупреждает Краевое управление автомобильных дорог: «Ближайшие сутки на значительной территории Красноярского края ожидается шквалистый ветер (местами до 27м/с), а также осадки и отрицательные температуры в ночное время суток. В такую погоду опасными являются мосты и дороги, незащищенные лесополосой. На скорости автомобиль чувствителен к ударам воздушных масс - потерять управление легко, особенно в гололедицу».

Водителям нужно не только успеть "переобуть" свою машину, но и вспомнить навыки экстрмального вождения