В Красноярском крае меняется погода: ожидаются сильный ветер и гололед
По данным Среднесибирского УГМС в среду, 31 октября, в центральных и южных районах ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18м/с, где-то ветер будет только ночью, где-то в течение суток.
Вместе с ветром придет и похолодание: ночью до 0 градусов, а днем до +3. На неделе похолодает сильнее, до –9 градусов ночью.
О неблагоприятной ситуации на дорогах предупреждает Краевое управление автомобильных дорог: «Ближайшие сутки на значительной территории Красноярского края ожидается шквалистый ветер (местами до 27м/с), а также осадки и отрицательные температуры в ночное время суток. В такую погоду опасными являются мосты и дороги, незащищенные лесополосой. На скорости автомобиль чувствителен к ударам воздушных масс - потерять управление легко, особенно в гололедицу».
Водителям нужно не только успеть "переобуть" свою машину, но и вспомнить навыки экстрмального вождения