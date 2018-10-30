Как будут ходить красноярские электрички во время ноябрьских праздников

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-30T07:33:51+03:00

Больше вагонов, больше электричек - ведь в праздники пассажиры ездят чаще. Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционно, их будет больше!

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Как и всегда во время праздников на Красноярской железной дороге меняется расписание движения электропоездов. И предстоящие ноябрьские праздники не исключение. День народного единства и три выходных подряд точно приведут к росту пассажиров!

Что будет сделано для пассажиров?

Во-первых, число вагонов на самых популярных направлениях увеличится до 8-10.

Во-вторых, все три дня электрички будут ходить по расписанию выходных дней.

Итак, изучаем новое праздничное расписание:

4 ноября (в воскресение) городские и пригородные поезда перейдут на расписание субботы.

5 ноября (в понедельник) городские и пригородные поезда будут курсировать как в воскресный день.

Внимание! Не изменится график движения пригородных поездов Абаканского региона КрасЖД (Хакасия), а также маршрутов Решоты – Чунояр и Ачинск-1 – Лесосибирск.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или в мобильном приложении «Яндекс.Электрички».