Как будут ходить красноярские электрички во время ноябрьских праздников
Как и всегда во время праздников на Красноярской железной дороге меняется расписание движения электропоездов. И предстоящие ноябрьские праздники не исключение. День народного единства и три выходных подряд точно приведут к росту пассажиров!
Что будет сделано для пассажиров?
Во-первых, число вагонов на самых популярных направлениях увеличится до 8-10.
Во-вторых, все три дня электрички будут ходить по расписанию выходных дней.
Итак, изучаем новое праздничное расписание:
4 ноября (в воскресение) городские и пригородные поезда перейдут на расписание субботы.
5 ноября (в понедельник) городские и пригородные поезда будут курсировать как в воскресный день.
Внимание! Не изменится график движения пригородных поездов Абаканского региона КрасЖД (Хакасия), а также маршрутов Решоты – Чунояр и Ачинск-1 – Лесосибирск.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или в мобильном приложении «Яндекс.Электрички».