В Красноярск приедет министр здравоохранения Вероника Скворцова

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-30T07:41:02+03:00

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Во многом визит связан с подготовкой у Универсиаде-2019, но есть и насущные проблемы и вопросы, связанные с системой здравоохранения Красноярского края и повышением уровня оказания медицинской помощи. На днях их обсудил с министром во время рабочей встречи губернатор Красноярского края.

В частности, речь шла о строительстве Норильского перинатального центра, в котором уже родились 55 малышей, и о строительстве краевой детской многопрофильной больницы, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, что позволит снизить региональные показатели младенческой и детской смертности, повысить качество и доступность оказания медицинской помощи детям.

Предполагается, что детскую больницу построят в рамках федерального проекта развития детского здравоохранения за счет федеральных и краевых средств.

Проект готов, экспертизу проведут в ближайшее время.

Также обсуждали дополнительное финансирование в 2019 году Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Речь идет об имплантации кардиовертера-дефибриллятора. В 2018 году ее получили 100 пациентов, в листе ожидания еще 475 жителей края. Стоимость операции около миллиона рублей.

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова планирует посетить с рабочим визитом города Красноярск и Норильск в начале 2019 года.