Красноярского полицейского наградили медалью «За спасение погибавших»

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-30T05:29:55+03:00

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В июле прошлого года в Тюхтетском районе ушла в тайгу за ягодами и заблудилась 13-летняя девочка Яна Томачева. «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала подробно о том, как искали девочку. Одну из поисковых групп возглавил майор полиции, начальник отделения отряда специального назначения «ГРОМ» УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю Дмитрий Панин. На седьмые сутки поисков именно он обнаружил пропавшую девочку в непролазной тайге, после чего ее на вертолете доставили в местную больницу. После лечение девочка вернулась к родителям.

В Год волонтера и в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел министр МВД России Владимир Колокольцев наградил отличившихся сотрудников, в числе которых и Дмитрий Панин, спасший погибавшую в тайге девочку, и отметил многолетнее сотрудничество с поисковыми отрядами, которые сформированы в большинстве регионов и включают в себя около 15 тысяч человек: «Их содействие позволяет расширить район поиска, быстрее опросить местных жителей и спасти оказавшихся в беде. За 9 месяцев волонтеры помогли установить местонахождение более 2 тысяч пропавших без вести, в том числе 700 несовершеннолетних».