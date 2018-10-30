Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по фитнес-бикини

СЕГОДНЯ 04:32 2018-10-30T04:32:35+03:00

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«Вышла. Блистала. С дефиле справилась. Ждём результаты» - написала Алина в своем инстраграме сразу после выступления на чемпионате мира, которые прошел в Польше.

И результаты порадовали. Своей победой спортсменка поделилась со всей командой, которая помогала ей готовиться: «Моя победа на Чемпионате Мира - это не моя личная заслуга, это результат командной работы профессионалов. В первую очередь, это заслуга моего лучшего в мире тренера.

Она со мной всегда, каждую тренировку, каждые соревнования, мы - одно целое, у неё есть только я, у меня есть только она. Я обещала прославить имя своего тренера, я мечтала об этом, и я это сделала! Самойлова Али Олеговна - тренер Чемпионки Мира».

Алина стала чемпионкой в категории фитнес-бикини до 166 см. Алина Малыхина ведет свой блог, в котором рассказывает о каждом своем шаге на пути к чемпионскому титулу и о спортивной подготовке, у нее более 70 тысяч подписчиков. Девушка выложила и свое фото до того, как она стала заниматься спортом.