2018-10-30T04:10:16+03:00
Общество

В Красноярске запускают новую систему управления дорожным движением

Эффект ожидается к концу года
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото инстаграм Сергея Еремина eremin__krsk Подписки .Фото инстаграм Сергея Еремина eremin__krsk Подписки .
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В Красноярске началось тестирование единой автоматической системы управления дорожным движением. Она будет мониторить работу светофоров, фото- и видеооборудования на улицах Красноярска, в перспективе- контролировать загруженность парковок.

Об этом рассказал в своем инстаграме мэр Сергей Ерёмин. По его образному выражению, город меняет „нафталиновый кафтан“ на „праздничный фрак“, а саму систему назвал «умной девушкой». К слову, «нафталиновый кафтан» город надел в конце 80-х, с тех пор дорожная обстановка изменилась, но только сейчас город заказал новую интеллектуальную систему, которая учитывает не только трафик на красноярских улицах, но и опыт крупных городов, где аналогичные технологии уже применяются, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга.

«Конечно, это не волшебная палочка — запустил и все проблемы решены. Но система будет подстраиваться под динамичную городскую жизнь. Например, мы сможем одним щелчком мыши менять при необходимости светофорные фазы на „горячих“ участках, а на основе статистики формировать новые планы координации, либо корректировать существующие», - написал Еремин в своем интаграме.

Нововведение будет введено до конца недели, но результаты ожидаются только к концу года, поскольку первые месяцы система будет набирать статистику движения транспорта, к тому же потоки перераспределятся с введением улицы Волочаевской, а это случится 30 ноября.

Информация о ситуации в городе будет поступать с детекторов. Они установлены на спецтехнике, на городском транспорте, светофорах, также данные поступают от фото-видеофиксаторов.

Система может работать в автоматизированном режиме и управляться вручную.

Самыми сложными участками признаны ул. Шахтеров, Копылова, Красной Армии, Партизана Железняка – там нужна постоянная корректировка.

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