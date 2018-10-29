СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-29T17:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте kp.ru стартовало голосование в конкурсе «Открытка для мамы - 2018»! Напомним, это уже традиционный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» в преддверии Международного Дня матери. В этом году этот светлый праздник выпадает на 25 ноября. Мамы будут принимать поцелуи, объятия и подарки.

Вы только посмотрите, какую розу подарит своей любимой мамочке Севастьян Лопатин! Как мальчик старался удивить и порадовать дорогую маму своим подарком. Севастьян – один из участников конкурса. И его победа, как и других участников, зависит от активности группы поддержки. Чем больше голосов, тем больше шансов на победу.

В финал попадут десять лидеров голосования. Каждого мы пригласим на торжественное награждение дипломами и вручение подарков.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».