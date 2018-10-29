2018-10-29T14:44:03+03:00
Происшествия

Жительницу Красноярска ударило током от фонаря в сквере у цирка

Она гуляла там со своей собакой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительницу Красноярска ударило током от фонаря в сквере у цирка. Фото: Новости ТВКЖительницу Красноярска ударило током от фонаря в сквере у цирка. Фото: Новости ТВК
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Жительницу Красноярска ударило током от фонаря возле цирка. Новый сквер на правобережье открылся недавно, 26 октября. И уже несколько человек пожаловались, что подходить к ним опасно. Вот и на этот раз девушка гуляла со своей собакой, каким-то образом прикоснулась к фонарю и получила чувствительный разряд.

После этого поступил звонок в службу 005. Фонари отключили для того, чтобы выяснить, исправны ли они, сообщают Новости ТВК.

По словам пресс-секретаря департамента городского хозяйства Светланы Трушковой, фонари совсем новые. Специалисты будут выяснять, на самом ли деле их прислали с завода-изготовителя с браком или неполадки появились в процессе установки. Хотя непонятно, как горожане могли контактировать с фонарями, которые стоят достаточно далеко от вымощенной тротуаром дорожки.

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