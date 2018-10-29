В Красноярске на выходные на Татышеве видели пса-велосипедиста

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-29T14:29:37+03:00

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В Красноярске на выходные на Татышеве гуляющие красноярцы увидели такую вот жизнерадостную картину. По дорожкам на велосипеде катается симпатичная девушка, позади сидения прикреплено специальное детское велосипедное кресло. А на кресле сидит вовсе не ребенок, а... лохматый питомец. Черный французский бульдожек с благородной белой манишкой на груди.

После того, как фотография появилась в социальной сети, на официальной странице администрации города во ВКонтакте, несколько пользователей прокомментировали ее. «Видел его с хозяйкой на Каче, она так мило уговаривала пса сесть в кресло, мол «да не боись ты, всё нормально будет» - рассказал один из читателей паблика.

А смысл поста был, в общем-то, простой: когда выдается хороший солнечный день, такой, как минувшие выходные, незачем сидеть дома. В Красноярске много замечательных мест – собирайтесь всей семьей с детьми, с домашними питомцами – и на прогулку.