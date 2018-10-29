2018-10-29T13:12:06+03:00
Происшествия

В Хакасии неизвестные сожгли популярную базу отдыха на озере Беле

Более 40 строений сгорели полностью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии неизвестные сожгли популярную базу отдыха на озере Беле. Сайт турбазы "Отдыхай - Загорай"В Хакасии неизвестные сожгли популярную базу отдыха на озере Беле. Сайт турбазы "Отдыхай - Загорай"
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В Хакасии неизвестные сожгли популярную базу отдыха на озере Беле. Местные СМИ сообщают, что речь, возможно, идет о базе «Отдыхай – Загорай». В пресс-службе хакасского МЧС рассказали, что сообщение о возгорании летних домиков поступило к ним в 05:27 часов 27 октября. Когда пожарные приехали на место, горели все 39 домиков, а также баня и сторожка. Многие деревянные домики уже обрушились, остальные полыхали.

Судя по всему, в экстренную службу позвонил сторож, который проснулся слишком поздно и не видел поджигателей. Так что было упущено драгоценное время. И когда пожарные машины прибыли на место из поселка Шира, спасать им, в общем-то было нечего – только гасить огонь. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Огонь потушили только в 14:45 часов. О пострадавших не сообщается.

О том, что это поджог, сомнений ни у кого не было. Владельцу базы остается только писать заявление в полицию, чтобы нашли злоумышленников, и требовать с них компенсации за убытки.

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