СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-29T12:38:11+03:00

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В Красноярске банда похитила 59-летнего мужчину из-за квартиры. По информации краевого следственного комитета, в преступную группу вошли четыре человека: 60-летний муж, 47-летняя жена и два их знакомых 34 и 29 лет. Целью подозреваемых было находить пожилых одиноких пьющих людей и отбирать у них жилье.

20 сентября этого года на Ярыгинской набережной они силой скрутили потерпевшего, затолкали в машину и увезли в гаражи на Джамбульской улице. Там мужчина просидел почти неделю. Ему угрожали расстрелять из автомата Калашникова, требовали, чтобы он подписал документы, по которым подозреваемые затем смогут переписать на себя его квартиру, которая находится в доме на Судостроительной.

26 сентября мужчина воспользовался тем, что его охранник уснул, и сбежал – прямиком в полицию. Подозреваемых задержали. При обыске на квартире нашли 200 тысяч рублей, , многочисленные договора купли-продажи различных квартир и свидетельства регистрации права собственности, расписки, копии и оригиналы паспортов на чужих лиц, муляжи гранат РГД-5, пневматический пистолет, не боевой автомат Калашникова.

В настоящее время три члена группы арестованы. Полиция просил откликнуться тех, кто мог пострадать от их действий. Позвоните по телефону: (391) 227-19-95.