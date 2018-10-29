В Красноярске отреставрируют Триумфальную арку на площади Мира

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-29T13:31:23+03:00

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В Красноярске впервые за 15 лет отреставрируют Триумфальную арку возле Большого концертного зала. После того, как в этом году обновили площадь Мира, уложили свежую брусчатку и благоустроили территорию, дошла очередь и до самой арки. Сейчас там вовсю идет работа. Специалисты демонтируют несущие конструкции арки, чтобы их можно было обследовать и обработать антикоррозийными средствами.

Затем конструкции вернут на место, закрепят и облицуют новыми современными материалами. В холодное время работать будут под специальным тепловым контуром с постоянной плюсовой температурой. Срок окончания реконструкции – до середины декабря. В администрации города пообещали: после всех реставрационных работ символ краевой столицы приобретет обновленный фасад.

Триумфальную арку возвели в 2003 году в честь 375-летия города Красноярска. Место было выбрано неслучайно. Историки уверяют, что именно на этом месте казаки впервые высадились на берег Енисея.

Ее разобрали, чтобы снова собратьФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ