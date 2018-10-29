2018-10-29T10:40:13+03:00
Происшествия

В Ачинске 6-летняя девочка попала в больницу в результате «воспитания» отчима

Он пнул ее ногой в бедро
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске 6-летняя девочка попала в больницу в результате «воспитания» отчимаВ Ачинске 6-летняя девочка попала в больницу в результате «воспитания» отчимаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске 6-летняя девочка попала в больницу с переломом бедра. Как оказалось, это – результат «воспитательных» методов отчима. Медики, оказав ребенку необходимую помощь, тут же сообщили обо всем в полицию, следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело за умышленное причинение ребенку тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительную версию случившегося. Все произошло накануне ночью, 28 октября. В семье растет трое детей. Самая старшая, 6-летняя девочка, капризничала, ворочалась в постели и не хотела спать. 27-летнего отчима, который был в состоянии алкогольного опьянения, это страшно раздражало. Не выдержав, он пнул ребенка ногой в бедро – с переломом.

Мама девочки уже дала объяснения. Она уверяет, что ранее муж никогда не бил детей, она не понимает, что произошло с ним на этот раз.

Чтобы установить степень тяжести вреда, который был нанесен девочке, назначена судебно-медицинская экспертиза. Семья также попала под наблюдение инспектора ПДН.

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