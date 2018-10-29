Красноярец Никита Трегубов завоевал Кубок России по скелетону

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-29T10:17:06+03:00

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Воспитанники красноярской краевой Академии зимних видом спорта Никита Трегубов и Александр Третьяков добавили в свои копилки еще по одной медали. В Сочи как раз завершился Кубок России по скелетону. Победителем кубка и обладателем «золота» стал Никита Трегубов, Александр Третьяков лишь немногим уступил земляку и получил «серебро». На третьем месте – москвич Егор Веселов.

- По итогам соревнований сразу трое представителей АЗВС вошли в состав сборной страны для участия в этапах Кубка мира – Никита Трегубов, Александр Третьяков и Юлия Канакина. Первый старт пройдет в Латвии в Сигулде с 3 по 9 декабря. Затем предстоят этапы соревнований в Германии, Австрии, Швейцарии, ША и Канаде, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе минспорта края.

Добавим, что Никита Трегубов стал серебряным призером на Олимпиаде в Пхенчане.