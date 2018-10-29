2018-10-29T09:57:27+03:00
Происшествия

Сбежавшего из-под Красноярска заключенного задержали в Ростовской области

Это третий из компании беглецов, которые отправились в «самоволку»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сбежавшего из-под Красноярска заключенного задержали в Ростовской области. Фото: ориентировка ГУФСИНСбежавшего из-под Красноярска заключенного задержали в Ростовской области. Фото: ориентировка ГУФСИН
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Сбежавшего в июне этого года из исправительной колонии № 16 (находится в поселке Миндерла Сухобузимского района) заключенного задержали в Ростовской области. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого ГУФСИНа.

Операцию по поимке беглого преступника разрабатывали совместно сотрудники красноярского и ростовского ГУФСИНа. Задержали его ростовчане, затем этапировали назад, в Красноярск. Сейчас на 43-летнего осужденного Жилина С. завели новое уголовное дело. Ему придется возместить государству затраты на свои поиски.

Напомним, что 30 июня трое заключенных сбежали из колонии. Все они были неоднократно судимы за кражи и мошенничества. Первого из них через две недели задержали в Красноярске. Второй успел добежать до Челябинска.

Теперь к основному сроку всем может добавиться еще до 5 лет.

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