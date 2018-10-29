2018-10-29T09:41:36+03:00
Происшествия

В Красноярске у директора фирмы изъяли шкурок 339 соболей

Он раздавал лицензии на охоту в обмен на пушнину
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске у директора фирмы изъяли шкурок 339 соболей.Фото: пресс-служба краевой полицииВ Красноярске у директора фирмы изъяли шкурок 339 соболей.Фото: пресс-служба краевой полиции
Изменить размер текста:

В Красноярске полиция остановила реализацию пушнины, добытой незаконным путем. 339 соболиных шкур обнаружили в офисе директора фирмы, которая выдавала лицензии на добычу охотничьих ресурсов. Известно, что каждый сезон определяется квота на отстрел промысловых животных на территории края. Однако подозреваемый использовал свое служебное положение в угоду своему карману.

Полицейские установили, что мужчина фактически поощрял браконьеров, он скупал у них «мягкое золото», а затем реализовывал их партиями уже по цене, которая намного превышала первоначальную. Неизвестно, сколько бы продолжался этот преступный бизнес, если бы оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции не остановили его.

На 57-летнего подозреваемого завели уголовное дело по ч.3 ст.175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. А пока что он находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске отреставрируют Триумфальную арку на площади Мира
В Красноярском крае сняли с поезда пристававшего к проводнице пассажира
В Красноярске начали монтировать новогоднюю елку-рекордсменку
В Ачинске 6-летняя девочка попала в больницу в результате «воспитания» отчима
Красноярец Никита Трегубов завоевал Кубок России по скелетону
Сбежавшего из-под Красноярска заключенного задержали в Ростовской области
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей
Школьницы с помощью лишайника нашли самый чистый район в Красноярске
В Красноярском крае заработала новая система фиксации нарушений ПДД
В Красноярске застройщики отказываются возводить дома в Солнечном
В Красноярске ночью дотла выгорела дача на Сопке
В 110 километрах от Красноярска произошло землетрясение магнитудой 3,5
На юге Красноярского края в ДТП погибли три человека и четверо ранены
Красноярские полицейские поздравили с днем рождения 8-летнего мальчика
В молодежном первенстве «Енисей» и «Локомотив» сыграли вничью
«Жутковато, но очень органично»: красноярские школьники сняли horror-видео в преддверии Хэллоуина
В Красноярском крае полицейские ведут борьбу с браконьерами
Мошенник из Норильска искал своих жертв по телефонному справочнику Минусинска
Красноярские спасатели помогли туристам, пострадавшим при посещении заповедника «Столбы»
Португалец Мануэл Фернандеш в составе «Локомотива» прибыл в Красноярск на матч против «Енисея»
Серьезная авария с участием такси в Красноярске
Красноярские полицейские просят футбольных болельщиков вести себя культурно во время матча «Енисей» - «Локомотив»
У жителя Красноярского края прямо из гаража похитили машину
Красноярцев приглашают на «Большие гонки»!
Экс-министр культуры края Елена Мироненко попрощалась с Красноярском
Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от Google и Facebook
На Ястынской в Красноярске сгорели автомойка и магазин запчастей