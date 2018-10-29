В Красноярске у директора фирмы изъяли шкурок 339 соболей

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-29T09:41:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске полиция остановила реализацию пушнины, добытой незаконным путем. 339 соболиных шкур обнаружили в офисе директора фирмы, которая выдавала лицензии на добычу охотничьих ресурсов. Известно, что каждый сезон определяется квота на отстрел промысловых животных на территории края. Однако подозреваемый использовал свое служебное положение в угоду своему карману.

Полицейские установили, что мужчина фактически поощрял браконьеров, он скупал у них «мягкое золото», а затем реализовывал их партиями уже по цене, которая намного превышала первоначальную. Неизвестно, сколько бы продолжался этот преступный бизнес, если бы оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции не остановили его.

На 57-летнего подозреваемого завели уголовное дело по ч.3 ст.175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. А пока что он находится под подпиской о невыезде.