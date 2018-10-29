Школьницы с помощью лишайника нашли самый чистый район в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-29T07:52:58+03:00

Не удивительно, что им оказались «Столбы»

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Две ученицы красноярской школы № 36 Алиса Красновская и Лия Цуканова решили провести необычное исследование – лихеноиндикацию. Это метод изучения загрязнения воздуха с помощью лишайников. Проводится он просто: чем больше лишайников растет в том или ином месте, тем чище там воздух.

Девочки оценили экологическую обстановку в восьми точках Красноярска: на «Столбах», возле цирка, в Водниках, Академгородке, парках «Троя», «Юннатов» и Гагарина, а также на проспекте Ульяновский.

Оказалось, что самым чистым местом являются «Столбы». Незначительное загрязнение зафиксировано в Водниках, Зеленой роще, Академгородке, парках Юннатов и Гагарина. Средняя степень загрязнения в «Трое». А вот рядом с цирком лишайников не нашли вообще.

Работу красноярских школьниц высоко оценили на международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке». Алиса и Лия стали абсолютными победителями конкурса в секции «Биология-экология». Научный руководитель девочек Александра Красновская, педагог школы № 36, награждена медалью «За успехи в образовании юношества», учрежденной в 1834 году Николаем I.