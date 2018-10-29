2018-10-29T07:42:14+03:00
Общество

В Красноярском крае заработала новая система фиксации нарушений ПДД

Ее установили на опасном участке Енисейской трассы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае заработала новая система фиксации нарушений ПДДВ Красноярском крае заработала новая система фиксации нарушений ПДДФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае заработала новая система фиксации нарушения правил дорожного движения. Установлена она на автодороге Красноярск – Енисейск. Новые камеры, которые улавливают нарушение скоростного режима, появились на 17 – 19 километре краевой автотрассы. Длина участка – 1455 метров. Он был выбран для профилактики аварийности на отрезке, где в любое время суток сохраняется большой транспортный поток. Камеры работают не только для статистики – информация о нарушениях уже поступает в ГИБДД, так что скоро нарушители начнут получать извещения о штрафах.

– Зачастую бывает так, что водитель перед камерой сбавляет скорость, а когда проезжает ее, вновь разгоняется. При внедрении данной системы человеку за рулем придется соблюдать скорость, разрешенную дорожными знаками, от одной камеры до другой, - рассказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Михаил Буйлов.

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