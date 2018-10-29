2018-10-29T07:03:48+03:00
Общество

В Красноярске застройщики отказываются возводить дома в Солнечном

Почему им там не интересен этот микрорайон
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске застройщики отказываются возводить дома в СолнечномВ Красноярске застройщики отказываются возводить дома в СолнечномФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские застройщики отказываются возводить дома в микрорайоне Солнечном. Администрация города во второй раз выставила на торги земельный участок площадью 5,8 тысяч квадратных метров по цене лота 2,7 миллиона рублей. Но желающих возводить на нем жилой микрорайон опять не нашлось и аукцион признан несостоявшимся.

И это не единственная площадка, которую игнорируют строительные фирмы. Участок площадью более 20 тысяч квадратных метров не могут продать уже с 2014 года. Почему эти участки так неинтересны строителям? Специалисты называют несколько возможных причин. Например, удаленность Солнечного от центра Красноярска снижает спрос на жилье в микрорайоне. Второй причиной может стать перезагруженная инфраструктура: за последние годы там выросло несколько жилых комплексов, а новых школ, садиков и поликлиник никто не строит. А когда нет инфраструктуры, низкая цена жилья теряет свою привлекательность.

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