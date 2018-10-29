2018-10-29T06:17:55+03:00
Происшествия

В 110 километрах от Красноярска произошло землетрясение магнитудой 3,5

Разрушений нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В 110 километрах от Красноярска произошло землетрясение магнитудой 3,5. Фото: Алтае-Саянскоий филиал ЕГС РАНВ 110 километрах от Красноярска произошло землетрясение магнитудой 3,5. Фото: Алтае-Саянскоий филиал ЕГС РАН
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В 110 километрах от Красноярска произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован накануне, 28 октября в 16:31 часов. Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 не определена. Координаты эпицентра составляют: широта – 55.04, долгота – 92.49. Судя по карте, это прямо на юг от краевого центра, на территории Балахтинского района, на правом берегу Енисея.

В социальных сетях пользователи уверяют, что почувствовали отголоски землетрясения и в Красноярске – внезапно сработала особо чувствительная сигнализация на автомобилях, едва заметно тряхнуло в домах.

Напомним, что Саяны и предгорье Саян относятся к сейсмически активной зоне. Периодически трясет на юге Красноярского края – в Ермаковском, Шушенском, Минусинском, Каратузском районах. Почти ежедневно незначительные подземные толчки, магнитудой до 3, фиксируют приборы в республике Тыва. Все они не наносят вреда людям.

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