СЕГОДНЯ 05:37 2018-10-29T05:37:07+03:00

На юге Красноярского края в ДТП погибли три человека и четверо ранены Фото: Мария ЛЕНЦ

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На юге Красноярского края сегодня утром, 29 октября, произошла массовая дорожная авария, в результате которой три человека погибли и еще четверо серьезно пострадали. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

По предварительным данным трагедия произошла в темное время суток на 460-м километре автодороги Р-257 «Енисей», между Шушенским и Минусинском. За рулем автомобиля «Лада» находился 71-летний водитель, он направлялся в Шушенское. По неизвестным пока причинам он выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с «Хондой».

- В результате аварии три человека погибли, еще четыре пострадали, - сообщили в полиции. – Среди них двое детей 11 и 13 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Проводится проверка.

Одной из причин ДТП могли стать погодные условия. Сейчас на юге Красноярского края лежит снег, на дорогах гололедица.