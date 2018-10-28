Красноярские полицейские поздравили с днем рождения 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-28T17:02:21+03:00

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Неожиданный подарок получил в свой день рождения 8-летний мальчик из Красноярска. Поздравить его с праздником пришли соседи и полицейские. Так получилось, что парнишка растет не в полной семье, его воспитывает только папа. В том же доме живет и старший специалист группы по вопросам миграции МУ МВД России «Красноярское» Юлия Достовалова.

- Полицейские постоянно проводят мероприятия для несовершеннолетних, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юлия Достовалова. - Особое внимание уделяется ребятам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для них фраза «Чужих детей не бывает» не просто слова, а руководство к действию. Так хотелось, чтобы в этот день у нашего маленького соседа был день рождения со всеми атрибутами этого праздника. Я предложила, а жильцы дома поддержали. Так здорово, что у нас дружные соседи.

Полицейские и соседи взяли над малышом шефство. В день рождения мальчику подарили настоящий праздник: надули шары, испекли торт, купили подарок и пришли с поздравлениями. Именинник был неимоверно счастлив, ведь не каждый день к нему приходят такие гости, да еще с подарками.