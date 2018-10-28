2018-10-28T11:53:54+03:00
Общество

«Жутковато, но очень органично»: красноярские школьники сняли horror-видео в преддверии Хэллоуина

Юные актеры демонстрируют не только ужасный грим, но еще свою гибкость и ловкость
Ольга КОСТИНА
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Смотрится ролик жутковато Фото: vk.com/hjdanceСмотрится ролик жутковато Фото: vk.com/hjdance
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Дети в «окровавленных» белых халатах с синюшными лицами демонстрируют чудеса гибкости и ловкости. Все детали взяты из самых популярных фильмов ужасов. Здесь и белые стены, кровь повсюду, кресло-каталка и даже мерцающий экран телевизора. В преддверии Дня всех святых (отмечается 31 октября) воспитанники школы танцев Harleen Joker's вместе преподавателями сняли тематический клип.

«New horror video от команды Blast! Просим не относиться к этому видео слишком серьёзно, это творчество, которое исключительно посвящено празднику Halloween! На какой ужастик похоже?», - просят оценить свое творчество авторы ролика.

Съемки проводились в комнате для квестов, а грим ребятам наносил художник по гриму. В главных ролях мальчики и девочки в возрасте от 10 до 15 лет. Именно они в тематическом гриме и одежде исполняют акробатические элементы и демонстрируют свою гибкость. Все это в целом выглядит довольно пугающе.

«При съемках ни один ребенок не пострадал!», - успокаивают критиков авторы ролика в надежде, что их творчество оценят правильно.

Сейчас видео опубликовано в группе школы в соцсетях. Но мнения зрителей разделились. Если одни восхищаются гибкостью и талантом ребят, то другие напоминают, что подобные эксперименты для детской психики нежелательны.

«Прикольно, а гибкость какая...», - оценил красноярец Богдан Александрович.

«Жутковато, но очень органично. Пластика какая! Молодцы», - поддержала его точку зрения Ирина.

«Это не наш праздник. И так полно крови и беспредела. В каждой шутке доля правды», - высказала свое мнение Тамара.

А вы как считаете, можно ли детям участвовать в подобных проектах?

Фото и видео: vk.com/hjdance

Horror video от команды Blast.Видео: Александр Паутов

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