В Красноярском крае полицейские ведут борьбу с браконьерами

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-28T10:39:27+03:00

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В Красноярском крае продолжается оперативно-профилактическая операция «Браконьер-2018». Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции, стартовала она с 26 сентября и завершится 31 декабря. Браконьерство – это одна из самых главных проблем. Ради денег «охотники» готовы истребить все и вся. Порой убивают редких зверей в заповедных лесах.

- В соответствии с законом «Об охоте», охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Или иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Проще говоря, охотиться может гражданин, имеющий охотничий билет.

Чтобы по незнанию не пополнить ряды браконьеров, необходимо внимательно изучить правила. Они меняются каждый год и опубликованы на сайте министерства экологии.

Период летне-осенней и осенне-зимней охоты открывается с 25 августа. Его продолжительность зависит от объектов охоты: на водоплавающую и полевую дичь - до 31 декабря; на боровую дичь в южных и центральных районах края - до 15 января (в северных районах края - до 28 февраля). Период осенне-зимней охоты на пушные виды животных открывается с 15 сентября и продлится в общедоступных охотничьих угодьях до 15 января (в закреплённых угодьях до 28 февраля). С 1 октября по 31 декабря открыта охота на копытные виды животных.

В 2018 году введены запреты на добычу в общедоступных охотничьих угодьях:

на гусей - во всех южных и центральных районах, за исключением Богучанского, Енисейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского, Эвенкийского;

на уток — в Березовском районе (кроме поймы Енисея), в Рыбинском районе на озере Переяславском и озерах Соловьевских;

на тетерева - в Идринском и Краснотуранском районах;

на глухаря - в Идринском районе;

на всю боровую дичь - в Ачинском, Березовском, Боготольском, Манском, Минусинском районах;

на зайца-русака - в Канском районе;

на зайца-беляка, зайца-русака, лисицу — в Березовском, Минусинском районах;

на косулю - в 27 районах края.