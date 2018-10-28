Мошенник из Норильска искал своих жертв по телефонному справочнику Минусинска

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-28T09:35:16+03:00

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В Минусинске вынесен обвинительный приговор 23-летнему жителю Норильска, подозреваемого в серии мошеннических действий. Об этом сообщили в краевой полиции.

Жертвами мошенника стали 14 человек. Все они написали заявления в дежурную часть. Действовал аферист каждый раз по одному сценарию. Звонил на домашний телефон, представлялся близким родственником и просил помощи. Жаловался, что попал в беду и ему необходимо перевести на сотовый энную часть денег. И ему верили. Переводили деньги, а после только понимали, что стали жертвой обмана. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по краю. - Как пояснил злоумышленник, находясь в городе Норильске, он приобрел справочник города Минусинска и стал по нему обзванивать жителей города.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 159 – мошенничество. Стоит отметить, что ранее молодой человек уже был судим за подобные преступления. Сейчас суд вновь признал его виновным и назначил наказание - 4 года колонии строгого режима.