2018-10-28T07:43:04+03:00
Происшествия

Серьезная авария с участием такси в Красноярске

Есть пострадавшие
Ирина КИРШЕВА
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Две иномарки не поделили перекресток Фото: ЧП-КрасноярскДве иномарки не поделили перекресток Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске накануне вечером, 27 октября, произошла серьезная авария с участием автомобиля такси. Информация об этом появилась в соцсетях. Перекресток Октябрьская - Авиаторов не поделили «Hyundai» и «Honda».

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Кто из участников аварии нарушил правила, сейчас выясняется. Пострадал один человек, ему на месте была оказана первая помощь.

По словам очевидцев, на «красный» пролетел именно водитель такси. А позже и появилась информация из первых уст.

«Я водитель хонды. Все живы. Водитель такси с ушибами и сломанной ногой. Моя жена с переломом ключицы и гематомой на глазу. Всех увела «скорая». Мы были пристегнуты. Оформляемся», - прокомментировал один из участников аварии Александр.

Пострадавшим на месте оказали первую помощь Фото: ЧП-Красноярск

Пострадавшим на месте оказали первую помощь Фото: ЧП-Красноярск

Пользователи соцсетей сейчас спорят о причинах произошедшего.

«Слепой перекресток, из-за забора территории ничего не видно, регулярно все ездят на мост на красный», - написал красноярец Александр.

«Нормальный перекресток. Не в перекрестке дело, а в оленях, которые летят на красный», - парировала Марина.

Фото: ЧП-Красноярск.

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