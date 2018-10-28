Красноярские полицейские просят футбольных болельщиков вести себя культурно во время матча «Енисей» - «Локомотив»

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-28T06:22:10+03:00

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28 октября (а это уже сегодня) на Центральном стадионе в Красноярске команда «Енисея» встретится с московским «Локомотивом». Игра 12-го тура Российской Премьер - Лиги обещает быть жаркой. Почти все билеты раскуплены. Болельщики все в нетерпеливом ожидании и готовятся поддержать своих игроков: готовят плакаты, кричалки и многое другое.

Тем временем полицейские призывают фанатов держать себя в рамках дозволенного и не нарушать общественный порядок. Кроме того, советуют приехать на матч заранее, ведь каждого зрителя ожидает процедура досмотра. Пройти на стадион можно будет с 15.00 часов. Проход осуществляется через два контрольно-пропускных пункта.

- Зрителям необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Напоминаем о том, что на территорию стадиона запрещается проносить крупногабаритные сумки, пиротехнические изделия, оружие, алкоголь, напитки в стеклянной и металлической таре, а также в пластиковые бутылки объемом более 0,5 литра.

Спортсмены разминаются Фото: ФК "Енисей"

В пресс-службе ФК «Енисей» предупредили: «Чтобы пройти на стадион, вам необходимо иметь распечатанную версию онлайн-билета для корректного считывания системой».

С 06.00 до 22.00 часов на въезде на прилегающую территорию Центрального стадиона острова Отдыха на дежурство заступят инспекторы ГИБДД. Во время ограничения движения будут курсировать «шаттлы-автобусы» по кольцевому маршруту: с левого берега от остановки «Главпочтамт», с правого – от остановки «Предмостная площадь». Движение по Ярыгинскому проезду в направлении Коммунального моста и обратно в сторону микрорайона Пашенный перекрываться не будет.

Припарковать автомобиль можно будет возле Театральной площади, на набережной на Дубровинского. Только не нарушайте правила парковки, чтобы после не искать свой транспорт на штрафстоянках.

КСТАТИ

Болельщика будет чем заняться во время ожидания матча Фото: ФК "Енисей"

В стерильной зоне для болельщиков будут организованы различные развлекательные и интерактивные площадки: фотоавтобус; бесплатный аквагрим; кикер; бильярдный футбол; футбольный дартс; конкурсы от ведущего и многое другое. Можно будет и вкусно перекусить: шашлык, плов, суши, фаст-фуд (хот-доги, бургеры, картошка-фри), кофе.