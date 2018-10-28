У жителя Красноярского края прямо из гаража похитили машину

СЕГОДНЯ 05:10 2018-10-28T05:10:35+03:00

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У 58-летнего мужчины в Уяре украли машину прямо из гаража. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Владелец украденного автомобиля «ВАЗ 21053» написал заявление в полицию. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что вор взломал навесной замок на двери, а после на чужой машине уехал в неизвестном направлении. Под подозрение попал 18-летний местный житель. Парень и не думал отпираться, почти сразу все рассказал оперативникам.

- При выяснении обстоятельств молодой человек пояснил, что автомобиль он продал жителю Ирбейского района - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - В настоящее время автомобиль передан владельцу.

Материальный ущерб владельцу автомашины составил 50 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». За это парню грозит до 5 лет лишения свободы.